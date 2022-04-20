Активисты ряда патриотических организаций провели акцию в поддержку военных РФ на Украине

Активисты ряда патриотических организаций, включая "Офицеров России", провели акцию в поддержку военных, участвующих в специальной операции на территории Украины.

Мероприятие прошло у штаб-квартиры Евросоюза в центре Москвы. Участники акции не согласны с рядом заявлений представителей дипломатического корпуса стран ЕС и решили таким образом донести свою позицию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.