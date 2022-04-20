В Домодедове разрешили регистрировать жилье возле аэропорта без согласования с Росавиацией. Десятки тысяч граждан смогут зарегистрировать недвижимость в рамках "дачной амнистии". До сих пор их дома стояли там нелегально.

О том, как все оформить, сколько продлится "дачная амнистия" и всех ли она коснется, – в эфире телеканала Москва 24.

