Минюст разработал законопроект о публичном реестре должников по алиментам

Всех российских недобросовестных алиментщиков выставят напоказ. Минюст разработал законопроект о публичном реестре неплательщиков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В реестре окажутся сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также о находящихся в розыске.

Общедоступную информацию опубликуют на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Полагают, что такая мера простимулирует неплательщиков побыстрее отдать долги, чтобы покинуть черный список.

По данным приставов, в России около 20% алиментщиков уклоняются от своих обязательств. Общая сумма их задолженности превышает 156 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

