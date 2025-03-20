Новости регионов: Сахалинскую область завалило снегом

На Курильских островах идут обильные снегопады. На острове Итуруп зафиксировали сугробы высотой до 4 метров. Из-за непогоды закрыли трассу между аэропортом и районным центром. Снег засыпал даже горячие источники. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадки в регионе продолжатся.

Тем временем российская спортсменка-фридайвер Екатерина Некрасова проплыла 122 метра подо льдом Байкала. Она преодолела дистанцию в ластах, но без гидрокостюма. Спортсменка установила новый мировой рекорд. Предыдущий – почти 103 метра – также принадлежал Некрасовой. Достижение зафиксировали в рамках фестиваля "Под лед Байкала".

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