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20 марта, 12:30

Общество

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева рассказала, как молодежь может реализовать себя

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева рассказала, как молодежь может реализовать себя

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По мнению руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, у современного поколения есть множество возможностей для самореализации. Например, одним из популярных направлений является волонтерство. Им в стране занимаются более 20 миллионов человек.

Кроме того, Разуваева подчеркнула, что благодаря социальным лифтам, созданным по поручению президента, молодые люди могут воспользоваться программами ранней профориентации или, например, принять участие в работе тех или иных общественных организаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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