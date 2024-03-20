Глава Росмолодежи Ксения Разуваева рассказала, как молодежь может реализовать себя

По мнению руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, у современного поколения есть множество возможностей для самореализации. Например, одним из популярных направлений является волонтерство. Им в стране занимаются более 20 миллионов человек.

Кроме того, Разуваева подчеркнула, что благодаря социальным лифтам, созданным по поручению президента, молодые люди могут воспользоваться программами ранней профориентации или, например, принять участие в работе тех или иных общественных организаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.