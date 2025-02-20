Московские товары стали популярнее на маркетплейсах

Все больше столичных товаров появляется на маркетплейсах. В 2024 году 1,8 тысячи брендов из Москвы получили дополнительное продвижение на Ozon благодаря витрине "Сделано в Москве". Ассортимент проекта уже превысил миллион позиций, а количество представленных товаров выросло на 48%.

На витрине можно найти более 25 категорий товаров, включая одежду, аксессуары, мебель, детское питание и товары для дома. Разместить продукцию для бесплатного продвижения может любой предприниматель из Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.