Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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20 февраля, 22:30

Общество

Московские товары стали популярнее на маркетплейсах

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Все больше столичных товаров появляется на маркетплейсах. В 2024 году 1,8 тысячи брендов из Москвы получили дополнительное продвижение на Ozon благодаря витрине "Сделано в Москве". Ассортимент проекта уже превысил миллион позиций, а количество представленных товаров выросло на 48%.

На витрине можно найти более 25 категорий товаров, включая одежду, аксессуары, мебель, детское питание и товары для дома. Разместить продукцию для бесплатного продвижения может любой предприниматель из Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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