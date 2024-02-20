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20 февраля, 16:30

Общество

Синоптики обещают потепление в Москве 21 февраля

Синоптики обещают потепление в Москве 21 февраля

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По прогнозам синоптиков, в среду, 21 февраля, к территории столичного региона подберется циклон. Он будет довольно активным и теплым, поэтому уже в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки 2–3 градуса мороза. Ночью снова похолодает до -7...- 8 градусов.

Начиная с четверга, 22 февраля, температура воздуха достигнет 2–3 градуса тепла и будет держаться на этом уровне до воскресенья, 25 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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