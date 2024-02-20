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20 февраля, 13:45

Общество

Московские волонтеры будут помогать на "Играх будущего" в Казани

Московские волонтеры будут помогать на "Играх будущего" в Казани

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В Казани на "Играх будущего" будут работать московские волонтеры. Соревнования, объединяющие классический спорт и киберсостязания, пройдут с 21 февраля по 3 марта.

Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что в столичную команду вошли 160 добровольцев. Они будут сопровождать спортсменов и почетных гостей, выдавать форму, помогать с рассадкой и оформлением документов. При отборе кандидатов учитывали знание иностранных языков, опыт и коммуникабельность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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