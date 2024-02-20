20 февраля, 08:00Общество
Москвичи с диабетом смогут бесплатно получить новые глюкометры в аптеках
Москвичи с диабетом смогут бесплатно получить новейшие глюкометры для ежедневного контроля уровня сахара в крови. Аппараты будут выдавать по рецепту в аптеках жителям столицы с соответствующим диагнозом.
Глюкометр сможет автоматически передавать информацию в единую систему ЕМИАС, что позволит врачу удаленно контролировать показатели и в случае необходимости пригласить пациента на внеплановый прием.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.