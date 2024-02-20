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20 февраля, 08:00

Общество

Москвичи с диабетом смогут бесплатно получить новые глюкометры в аптеках

Москвичи с диабетом смогут бесплатно получить новые глюкометры в аптеках

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Москвичи с диабетом смогут бесплатно получить новейшие глюкометры для ежедневного контроля уровня сахара в крови. Аппараты будут выдавать по рецепту в аптеках жителям столицы с соответствующим диагнозом.

Глюкометр сможет автоматически передавать информацию в единую систему ЕМИАС, что позволит врачу удаленно контролировать показатели и в случае необходимости пригласить пациента на внеплановый прием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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