Москвичи с диабетом смогут бесплатно получить новые глюкометры в аптеках

Москвичи с диабетом смогут бесплатно получить новейшие глюкометры для ежедневного контроля уровня сахара в крови. Аппараты будут выдавать по рецепту в аптеках жителям столицы с соответствующим диагнозом.

Глюкометр сможет автоматически передавать информацию в единую систему ЕМИАС, что позволит врачу удаленно контролировать показатели и в случае необходимости пригласить пациента на внеплановый прием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.