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20 февраля, 07:45

Общество

Во Всемирном фестивале молодежи примут участие 1 тыс московских волонтеров

Во Всемирном фестивале молодежи примут участие 1 тыс московских волонтеров

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Москвичи станут волонтерами на Всемирном фестивале молодежи. Участие в организации примут около одной тысячи жителей столицы. Во вторник, 20 февраля, они встретят гостей из регионов и других стран на вокзалах и в аэропортах столицы, а через два дня отправятся в Сочи на фестиваль.

Волонтеры будут проверять билеты, проводить мероприятия, сопровождать делегации из других стран, работать переводчиками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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