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Общество

Новости часа: ГД не поддержала идею специалистов РАНХиГС сократить летние каникулы в школе

Новости часа: ГД не поддержала идею специалистов РАНХиГС сократить летние каникулы в школе

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Госдуме не поддержали предложение специалистов РАНХиГС сократить школьные летние каникулы. Специалисты аргументировали предложенное сокращение каникул тем, что летом многие подростки остаются без присмотра, поэтому чаще получают травмы.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с гибелью людей во время наводнения. В бразильском штате Сан-Паулу жертвами ливней, наводнений и оползней стали 36 человек.

Минсельхоз и Минпромторг РФ не видят необходимости регулировать наценки на продукты. Об этом рассказали в пресс-службах данных ведомств.

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