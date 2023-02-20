Синоптики предупредили об облачной погоде с небольшим снегом в столице 20 февраля

Синоптики сообщили, что в столице температура воздуха днем, 20 февраля, будет колебаться от -4 до -10 градусов. Однако метеорологи предупредили, что к четвергу, 23 февраля, в столице ожидается похолодание, температура опустится до 17 градусов мороза.

Ранее москвичей предупредили о наступлении морозной погоды на предстоящей неделе. По данным синоптиков, с севера будет дуть холодный ветер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.