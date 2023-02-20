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Общество

Владельцам электромобилей разрешат бесплатно ездить по платным трассам РФ

Владельцам электромобилей разрешат бесплатно ездить по платным трассам РФ

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Российские владельцы электромобилей получат разрешение бесплатно ездить по платным дорогам. Такое решение приняли Минэкономразвития и Росавтодор.

Чтобы стать участником этой программы, нужно прийти в офис "Росавтодора", зарегистрировать свой транспондер или приобрести его. Необходимо также предоставить документы, подтверждающие наличие в собственности электромобиля. Для тех, кто решит обойти систему и ездить на обычном автомобиле с транспондером, оформленным на электротранспорт, предусмотрены штрафы.

Какие трассы участвуют в эксперименте? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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