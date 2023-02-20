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Общество

Единый для всех регионов закон о тишине могут ввести в России

Единый для всех регионов закон о тишине могут ввести в России

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Единый для всех регионов закон о тишине могут ввести в России. Соответствующий законопроект в ближайшее время собираются внести в Госдуму депутаты от ЛДПР.

Дело в том, что на данный момент каждый регион РФ самостоятельно устанавливает время тишины. Законопроект предполагает единое для всех регионов России время тишины с 23:00 до 07:00 ежедневно, а также разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 09:00 до 19:00 по будням с перерывом с 14:00 до 16:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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