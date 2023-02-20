Россиянам рассказали о короткой рабочей неделе перед февральскими праздниками

С 20 по 22 февраля россиян ждет короткая рабочая неделя. При этом среда по закону будет в укороченном графике. Пятница будет выходным днем благодаря переносу: 1 января в этом году выпало на воскресенье, его было решено перенести на 24 февраля.

Также сообщается, что в Госдуме предложили дать россиянам еще один выходной. Депутаты предложили дать возможность всем работающим россиянам проходить медобследование раз в год, на которое их должны отпустить с работы без потери заработка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.