2021 год может стать холоднее предыдущего

2021 год может быть холоднее предыдущего. Всемирная метеорологическая организация сообщила, что прошедшее десятилетие стало самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом.

Вероятно, теперь начинается новый период, и погреться в этом году, видимо, не удастся. Винят во всем Тихий океан.

При чем здесь он и будет ли вообще тепло и летом? Об этом рассказал директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.