На Рубцовской набережной автомобиль застрял посреди снежных завалов

В Москве на Рубцовской набережной автомобиль оказался в снежном плену. Очевидцы пытались вызволить машину, но ничего не вышло.

Владелец авто уверен, что освободить машину из такой ловушки нереально. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.