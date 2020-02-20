Новости за 20 февраля: на борьбу с лужами отправили трактор

В Магадане сразу после взлета упал самолет. На борту было 14 человек. Есть двое пострадавших. Их сразу же госпитализировали. По предварительным данным, борт не набрал достаточную высоту, в следствие чего совершил жесткую посадку, ударившись о землю. По предварительным данным, Ан-2 проходил предполетный осмотр и подготовку, нареканий не было. СМИ пишут, что упавший самолет в 2016 году выставлялся по запчастям на торги.



39 человек в 19 регионах России задержали сотрудники ФСБ. Их обвиняют в незаконном изготовлении боевых патронов. Кроме того, следователи считают, что задержанные восстанавливали оружие, у которого при списании спилили боек или просверлили ствол. Из подпольных мастерских изъято 76 единиц огнестрельного оружия – пулеметы, автоматы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, а также 11 ручных осколочных гранат, семь взрывателей, около трех тысяч патронов. Все это передали на экспертизу



В Красноярске несколько дней жители задыхались от едкого смога. Видимость была нулевая. При этом местные СМИ о проблеме молчали. Если бы не сами красноярцы, которые начали писать в соцсети и добрались даже до Сергея Шнурова. Его попросили рассказать о проблеме. Лидер "Ленинграда" написал в Instagram гневный стих. Глава Росприроднадзора собрался в Красноярск обсуждать "черное небо". Сейчас в городе ветрено, поэтому ситуация немного улучшилась. Специалисты считают, что основная причина смога – угольные ТЭЦ. Официально эта информация пока не подтверждается.



В Курске депутат пришла на горсобрание с наркотической закладкой. Чиновница якобы нашла сверток около своего дома. И возмущенная принесла его на заседание, чтобы поговорить о проблеме. Только вот женщина не подумала о том, что за хранение ее саму могут отправить в места не столь отдаленные.

В Саранске на борьбу с лужами вышли тракторы. Ролик сняли удивленные жители города. Такого ноу-хау они еще не видели. Водитель тщетно пытался справится с водой, он отъезжал назад и снова рвался в бой с огромной лужей. Но технология дала сбой – убрать последствия непогоды с улицы не получилось.