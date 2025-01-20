Новости часа: субсидию на оплату ЖКУ в 2025 году могут получить почти 700 тыс москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Субсидию на оплату ЖКУ в 2025 году могут получить около 700 тысяч москвичей, передает портал мэра и правительства столицы.

Новые площадки проекта "Зима в Москве" откроются в "Коломенском" и на ВДНХ, сообщили в департаменте культуры и туризма.

В "Аптекарском огороде" расцвели первые подснежники, рассказали в пресс-службе ботанического сада.

