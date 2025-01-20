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Новости

Новости

20 января, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 января

Новости часа: в школе № 1566 будут учиться дети с 7-го по 11-й класс

Шоколад "Аюнка" снимут с продажи из-за схожести с "Аленкой"

Новости часа: в Тверском районе инвестор построит здание театра мюзикла

Дети вышли на лед Калитниковского пруда в Москве

Резкое похолодание придет в Москву 21 января

Новости часа: обновление Марьинской школы № 1566 завершится к 1 сентября

"Атмосфера": небольшой снегопад ожидается в Москве 21 января

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Московском регионе до 30 января

"Красный октябрь" обвинил бурятскую фабрику в копировании "Аленки"

Свыше 50 московских школ обновят в 2025 году в рамках масштабной программы модернизации. Предполагается, что их откроют уже 1 сентября.

Между тем в Москве объявили желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Предупреждение синоптиков будет действовать до 30 января. При этом порывы ветра принесут в город резкое похолодание. Температура снизится почти на 10 градусов.

Тем временем Дональд Трамп официально принял присягу и вступил в должность 47-го президента США. Он стал первым за три века американским политиком, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кроме того, впервые за 40 лет церемония инаугурации проходит внутри Капитолия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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