Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 января

Свыше 50 московских школ обновят в 2025 году в рамках масштабной программы модернизации. Предполагается, что их откроют уже 1 сентября.

Между тем в Москве объявили желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Предупреждение синоптиков будет действовать до 30 января. При этом порывы ветра принесут в город резкое похолодание. Температура снизится почти на 10 градусов.

Тем временем Дональд Трамп официально принял присягу и вступил в должность 47-го президента США. Он стал первым за три века американским политиком, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кроме того, впервые за 40 лет церемония инаугурации проходит внутри Капитолия.

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