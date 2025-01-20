Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 14:30

Общество

"Красный октябрь" обвинил бурятскую фабрику в копировании "Аленки"

"Красный октябрь" обвинил бурятскую фабрику в копировании "Аленки"

Москвичи пожертвовали рекордную сумму через благотворительный сервис mos.ru

Новости часа: будет создан народный рейтинг самых красиво украшенных заведений Москвы

Свыше 40% россиян заявили, что импульсивно увольнялись в работы

"Доктор 24": стоматолог рассказала, на что обратить внимание при выборе зубной щетки

"Это Москва. Общество": результат на лицо

"Атмосфера": минус 2 градуса ожидается в Москве вечером 20 января

Правительство России расширило перечень жизненно важных препаратов

Центры женского здоровья в Москве предоставляют помощь семь дней в неделю

"Доктор 24": врач рассказала, что делать в случае обморожения

Московский бренд "Красный октябрь" направил досудебную претензию бурятской кондитерской компании "Лесная фабрика". Причиной спора стал шоколад "Аленка". По мнению "Красного октября", региональный десерт слишком похож на известную шоколадку.

Пока речи о компенсациях не идет, но ситуация вызвала резонанс в социальных сетях. Пользователи отмечают, что десерты сильно отличаются – как по вкусу, так и по оформлению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика