20 января, 14:30Общество
"Красный октябрь" обвинил бурятскую фабрику в копировании "Аленки"
Московский бренд "Красный октябрь" направил досудебную претензию бурятской кондитерской компании "Лесная фабрика". Причиной спора стал шоколад "Аленка". По мнению "Красного октября", региональный десерт слишком похож на известную шоколадку.
Пока речи о компенсациях не идет, но ситуация вызвала резонанс в социальных сетях. Пользователи отмечают, что десерты сильно отличаются – как по вкусу, так и по оформлению.
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