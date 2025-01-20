20 января, 13:35Общество
Москвичи пожертвовали рекордную сумму через благотворительный сервис mos.ru
В декабре москвичи направили рекордные пожертвования через благотворительный сервис mos.ru. Сумма составила более 12 миллионов рублей, сообщает столичный департамент информационных технологий.
Средства были направлены на оплату лечения, покупку необходимых лекарств и медицинских изделий, поддержку нуждающихся, помощь участникам СВО, а также на содержание приютов для животных.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.