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20 января, 07:45

Общество

3 градуса тепла ожидается в Москве 20 января

3 градуса тепла ожидается в Москве 20 января

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В понедельник, 20 января, в Москве температура днем может достигнуть 3 градусов тепла. При этом из-за перепадов температур на дорогах образуется гололедица, поэтому водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Местами ожидаются осадки в виде снега с дождем. Во вторник, 21 января, в столицу придет похолодание. В дневные часы температура опустится до минус 4 градусов. Однако в выходные температура снова вернется к плюсовым показателям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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