Виновники ДТП с московскими автобусами заплатили более 21 млн рублей в 2023 году

Виновники ДТП с автобусами и электробусами заплатили более 21 миллиона рублей из-за задержек столичного общественного транспорта в 2023 году. Суды удовлетворили 240 исков Мосгортранса.

Отмечается, что движение автобусов и электробусов контролируют диспетчеры службы "Организатора перевозок". В случае нештатных ситуаций они принимают меры для сокращения интервалов.

Кроме того, за дорожной обстановкой в Москве в режиме онлайн круглосуточно следит ситуационный центр ЦОДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.