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20 января, 21:00

Общество

Освобождение Клещеевки в ДНР и ответ Кремля на вопрос о частичной мобилизации

Освобождение Клещеевки в ДНР и ответ Кремля на вопрос о частичной мобилизации

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Российские штурмовые отряды освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР. Поселок в пригороде Артемовска взяли под контроль при огневой поддержке авиации и ракетных войск.

ВСУ несут огромные потери в боях за Артемовск – и речь идет уже о трехзначных цифрах за день. А потеря города и вовсе повлечет серьезные последствия для всей линии обороны Украины, пишет Spiegel.

В Кремле ответили на вопросы журналистов о новой волне частичной мобилизации и призвали ориентироваться на слова президента. Дмитрий Песков напомнил, что необходимое число людей в рамках частичной мобилизации уже набрано.

Президент Грузии выступила против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Кроме того, она призвала ужесточить правила пребывания россиян в стране. До этого заявления туроператоры с обеих сторон уже готовились продавать путевки.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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