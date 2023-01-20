"Союзмультфильм" потребовал у маркетплейсов убрать из каталогов контрафактных чебурашек

Покупатели пожаловались на страшные и дорогие игрушки в виде чебурашки. "Союзмультфильм" обратился к Ozon и Wildberries с требованием убрать из каталогов контрафактную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

В киностудии напомнили, что все персонажи являются частью культурного наследия и любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства. Вопросом защиты прав на героев мультфильмов в киностудии занимаются уже несколько лет.

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