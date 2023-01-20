Специалисты рассказали о химическом составе веществ для вейпов

В жидкостях для вейпов официально обнаружено до 35 видов токсичных веществ, способных вызвать рак, инсульт, мутации, поражение ЦНС. При нагревании глицерин, который является основой смеси, образует формальдегид. Повреждение легких вейповым паром назвали Evali.

В связи с этим о запрете этих токсичных устройств для курения уже начали говорить на государственном уровне. Идею поддерживает и Роспотребнадзор. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.