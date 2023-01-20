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Общество

Депутаты ЛДПР предложили запретить работу коллекторов в России

Депутаты ЛДПР предложили запретить работу коллекторов в России

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В Госдуме предложили запретить работу коллекторов. Законопроект на рассмотрение внесли депутаты ЛДПР.

Речь идет о внесении изменений в закон "О потребительском кредите". Как считают авторы документа, такая мера защитит права и интересы граждан, которые оказались в трудном финансовом положении. Нередко они сталкиваются с довольно агрессивными специалистами по выбиванию долгов, которые быстро переходят от простых напоминаний к угрозам, подчеркнули депутаты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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