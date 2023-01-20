В Госдуме предложили давать жилье сиротам за счет имущества покинувших РФ иноагентов

В Госдуме предложили использовать жилье уехавших из России иноагентов в пользу детей-сирот. Идея принадлежит вице-спикеру нижней палаты парламента и бывшему детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

По ее словам, вопрос обеспечения жильем детей-сирот вызывает тревожность, которая продолжает накапливаться. В связи с этим зампред нижней палаты российского парламента считает необходимым принять все возможные шаги для решения этой задачи эффективными темпами.

Возможна ли такая практика? И что в таком случае будет с тем же замком в поселке Грязь? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.