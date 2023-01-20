Сотрудник ГИБДД добился закрытия опасной ледяной горки в Химках

Сотрудник ГИБДД в Химках добился закрытия ледяной горки на обочине шоссе. Детей, которые съезжали с нее на тюбингах и санках, он заметил из патрульной машины. Прогнав подростков со склона, он сообщил об опасности коммунальщикам, которые позже засыпали лед песком.

Ранее водитель снегоуборочной техники сбросил кучу снега на ребенка в Гатчине Ленинградской области. Случившееся вовремя заметили прохожие и подняли тревогу.

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