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Общество

В Госдуме подготовят предложения по запрету вейпов

В Госдуме подготовят предложения по запрету вейпов

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В ближайшие недели рабочая группа подготовит для депутатов Госдумы предложения, которые помогут снизить вред от употребления вейпов. Устройства могут приравнять к сигаретам, тогда законы, касающиеся табака, будут действовать и на них.

Еще парламентариев беспокоит массовое распространение вейпов среди подростков, хотя их продажа несовершеннолетним запрещена. В числе обсуждаемых вопросов может быть и полный запрет их рекламы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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