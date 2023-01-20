В Госдуме подготовят предложения по запрету вейпов

В ближайшие недели рабочая группа подготовит для депутатов Госдумы предложения, которые помогут снизить вред от употребления вейпов. Устройства могут приравнять к сигаретам, тогда законы, касающиеся табака, будут действовать и на них.

Еще парламентариев беспокоит массовое распространение вейпов среди подростков, хотя их продажа несовершеннолетним запрещена. В числе обсуждаемых вопросов может быть и полный запрет их рекламы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.