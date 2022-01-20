Телезрители рассказали, за сколько можно купить экспресс-тест. Например, в Германии экспресс-тесты продают по цене 1,75 евро за штуку.

В Москве приобрести экспресс-тест можно за 1,8 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.