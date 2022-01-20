Общественная палата РФ предложила новые меры поддержки многодетных семей

Многодетные родители, возможно, смогут получать ежемесячное пособие на каждого ребенка до 18 лет. Общественная палата РФ предложила правительству новые меры поддержки таких семей.

Речь идет не только о новых пособиях, но и об увеличении уже существующих. Также рассматривается вопрос о субсидировании расходов на аренду жилья, образование и оплату услуг нянь.

Кроме того, общественники предлагают обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей. Письмо с предложениями в ближайшие дни будет направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.