Водителей в РФ пока не будут штрафовать за превышение средней скорости

Водителей пока не будут штрафовать за превышение средней скорости. Об этом заявили в пресс-центре МВД РФ. Такой пункт в правилах предполагает, что скорость движения фиксируют две камеры, расположенные на расстоянии нескольких километров друг от друга, а программа рассчитывает среднюю скорость на этом участке.

Такая система действовала в России семь лет, вызвала массу критики и была отменена. В последнее время было много разговоров о ее возвращении, но специалисты считают, что время для этого еще не пришло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.