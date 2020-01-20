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Новости

20 января 2020, 15:00

Общество

В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд

В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд

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Шведские столы в турецких отелях дополнят. Но только не едой, а специальными табличками. Обедать в турецких отелях теперь будет еще и интересно. Владельцев гостиниц обязали снабжать каждое блюдо на шведском столе и каждый напиток в баре справочной информацией.

На специальной табличке будет указан состав, калорийность, срок годности блюда, а также ингредиенты, способных вызвать аллергию или непереносимость. И все это на нескольких языках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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