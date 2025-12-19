В Роскачестве заявили, что какао защищает сосуды от вредных последствий долгого сидения

В Роскачестве выяснили, что какао защищает сосуды от вредных последствий долгого сидения. Дело в флаванолах: они не дают падать уровню кислорода в мышцах и держат давление в норме.

Польза будет только от натурального продукта, поэтому важно искать на упаковках код "Честный ЗНАК". С декабря такая маркировка стала обязательной для всех какао-порошков, поэтому проверить качество можно прямо у прилавка через мобильное приложение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.