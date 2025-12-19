Юристы напомнили правила запуска фейерверков в Новый год

Юристы напомнили о важных ограничениях, связанных с использованием пиротехники в новогодние праздники. Запускать фейерверки во дворах многоквартирных домов категорически запрещено.

За нарушение этого правила предусмотрен административный штраф до 5 тысяч рублей. Если же в результате неосторожного использования пиротехники пострадает человек, виновному грозит уголовная ответственность с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы.

