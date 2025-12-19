На водоемах Москвы появился тонкий и хрупкий декабрьский лед

На водоемах Москвы установился тонкий и хрупкий лед, который представляет серьезную опасность. Уже зафиксированы первые несчастные случаи, когда люди и животные проваливались под лед.

Специалисты объясняют, что из-за погодных колебаний лед нарастает рывками и может иметь разную прочность даже в пределах одного водоема. Безопасной для человека считается толщина не менее 7 сантиметров.

