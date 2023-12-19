Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 11:45

Общество

Средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась на три года

Средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась на три года

Москвичи показали, как нарядили свои елки дома

Соцкоординаторы приступили к работе еще в четырех детских городских больницах

"Утро": москвичам рассказали о погоде 19 декабря

Социальные координаторы начали работать еще в четырех детских больницах столицы

Акция "Десант Дедов Морозов" состоялась в московской детской больнице имени Башляевой

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 94%

В столичном Депздраве сообщили о снижении заболеваемости ОРВИ и ковидом

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 733 мм ртутного столба 19 декабря

Жители столицы могут получить помощь на городском портале потребителя

За последние семь лет средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась на три года и достигла почти 78 лет. Об этом сообщили на сайте проекта "Московское долголетие".

Около пяти лет назад по инициативе Сергея Собянина в столице начали готовить площадки для творческого, образовательного и спортивного досуга пенсионеров. В итоге появился проект "Московское долголетие", ставший популярным среди москвичей старшего возраста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика