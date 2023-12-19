За последние семь лет средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась на три года и достигла почти 78 лет. Об этом сообщили на сайте проекта "Московское долголетие".

Около пяти лет назад по инициативе Сергея Собянина в столице начали готовить площадки для творческого, образовательного и спортивного досуга пенсионеров. В итоге появился проект "Московское долголетие", ставший популярным среди москвичей старшего возраста.

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