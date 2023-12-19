Соцкоординаторы приступили к работе еще в четырех детских городских больницах

Социальные координаторы приступили к работе еще в четырех детских городских больницах. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специалисты помогают родителям поступивших на лечение детей справиться со стрессом и сориентироваться в сложившейся ситуации. Также они помогают решить вопросы с документами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.