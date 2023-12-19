Жители столицы могут получить помощь на городском портале потребителя

На столичном портале потребителя разместили инструкции, которые помогут не потерять деньги в случае, когда возник форс-мажор. Например, когда нужно сдать билет в театр или на концерт в кассу, или вернуть стоимость неиспользованного абонемента в фитнес-клуб.

На главной странице портала много разделов по соответствующим жизненным ситуациям: дистанционная и розничная торговля, общепит, медицина, жкх, транспорт. Так, сервис подскажет, на что имеет право пассажир, если его рейс отменили или задержали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.