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19 декабря, 08:30

Общество

Жители столицы могут получить помощь на городском портале потребителя

Жители столицы могут получить помощь на городском портале потребителя

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На столичном портале потребителя разместили инструкции, которые помогут не потерять деньги в случае, когда возник форс-мажор. Например, когда нужно сдать билет в театр или на концерт в кассу, или вернуть стоимость неиспользованного абонемента в фитнес-клуб.

На главной странице портала много разделов по соответствующим жизненным ситуациям: дистанционная и розничная торговля, общепит, медицина, жкх, транспорт. Так, сервис подскажет, на что имеет право пассажир, если его рейс отменили или задержали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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