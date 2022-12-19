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19 декабря, 19:30

Общество

Общегородской продовольственный марафон "Корзина доброты" прошел в Москве

Общегородской продовольственный марафон "Корзина доброты" прошел в Москве

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В Москве прошел общегородской продовольственный марафон "Корзина доброты". Его организовали Х5 Group и благотворительный фонд "Банк еды "Русь" при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города.

В специальном предновогоднем марафоне могли принять участие все желающие. Для этого в любой "Пятерочке" в пределах МКАД нужно было купить хотя бы один продукт из рекомендованного списка и передать его волонтеру, либо оставить в специальной корзине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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