Общегородской продовольственный марафон "Корзина доброты" прошел в Москве

В Москве прошел общегородской продовольственный марафон "Корзина доброты". Его организовали Х5 Group и благотворительный фонд "Банк еды "Русь" при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города.

В специальном предновогоднем марафоне могли принять участие все желающие. Для этого в любой "Пятерочке" в пределах МКАД нужно было купить хотя бы один продукт из рекомендованного списка и передать его волонтеру, либо оставить в специальной корзине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.