Новости часа: Роспотребнадзор не планирует вводить систему QR-кодов из-за гриппа и ОРВИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вводить QR-коды из-за высокой активности гриппа и ОРВИ в России не планируют. Текущая ситуация не требует введения ограничений на федеральном уровне. Такое заявление сделал Роспотребнадзор.

Девять человек, по уточненным данным, пострадали при обрушении строительных лесов в Краснознаменске. Об этом сообщил Минздрав региона.

Жалоб от россиян-клиентов Tez Tour, остающихся в Хургаде, не поступало. Об этом рассказал генкосул РФ.