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Общество

Новости часа: Роспотребнадзор не планирует вводить систему QR-кодов из-за гриппа и ОРВИ

Новости часа: Роспотребнадзор не планирует вводить систему QR-кодов из-за гриппа и ОРВИ

Жители Марьино поблагодарили сотрудников коммунальных служб за очистку двора от снега

Москвичам показали столичную карту осадков 19 декабря

Синоптики спрогнозировали оттепель в Москве на этой неделе

Дворников в Марьине поблагодарили за оперативную уборку снега

Новости часа: строительные леса рухнули в подмосковном Краснознаменске

Ракова: семьи мобилизованных получат подарки и приглашения на новогодние мероприятия

"Атмосфера": 5 градусов мороза ожидается в столице вечером 19 декабря

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Главную новогоднюю елку России спилили в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вводить QR-коды из-за высокой активности гриппа и ОРВИ в России не планируют. Текущая ситуация не требует введения ограничений на федеральном уровне. Такое заявление сделал Роспотребнадзор.

Девять человек, по уточненным данным, пострадали при обрушении строительных лесов в Краснознаменске. Об этом сообщил Минздрав региона.

Жалоб от россиян-клиентов Tez Tour, остающихся в Хургаде, не поступало. Об этом рассказал генкосул РФ.

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