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Общество

Ракова: семьи мобилизованных получат подарки и приглашения на новогодние мероприятия

Ракова: семьи мобилизованных получат подарки и приглашения на новогодние мероприятия

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Семьи участников СВО получают подарки и приглашения на новогодние мероприятия. Детям дарят сладости и билеты на новогодние представления, а взрослым – угощения к праздничному столу.

До 30 декабря соцработники будут развозить подарки детям, женам и родителям москвичей, призванных на службу. Сотрудники контакт-центра уже связываются с родственниками мобилизованных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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