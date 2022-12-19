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Общество

Новости часа: кабмин утвердил порядок назначения единого социального пособия

Новости часа: кабмин утвердил порядок назначения единого социального пособия

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"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 19 декабря

Эксперты рассказали, сколько россияне готовы потратить на празднование Нового года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин РФ утвердил порядок назначения с Нового года единого соцпособия для семей с низкими доходами. Они будут назначаться в каждом случае адресно, с учетом индивидуального материального положения.

Сугробы в Москве достигли рекордной высоты в 34 сантиметра. Такого в городе не было 81 год, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Косметические магазины "Л'Оксита"н в России переименуют во второй раз. Новое название – SoBeautiful. Об этом заявили СМИ.

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