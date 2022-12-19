Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:30

Общество

Единое пособие на детей и для беременных женщин начнут выплачивать с 1 января 2023 года

Единое пособие на детей и для беременных женщин начнут выплачивать с 1 января 2023 года

Услуга "откопаю машину" появилась на "Авито"

"Утро": москвичам рассказали о погоде 19 декабря

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 19 декабря

Эксперты рассказали, сколько россияне готовы потратить на празднование Нового года

"Утро": атмосферное давление в понедельник в Москве составит 755 мм ртутного столба

Эксперты рассказали, как выбрать новогоднюю елку

Москва побила рекорд по количеству выпавшего снега

Собянин утвердил индексацию социальных выплат на 10% с 1 января будущего года

Москвичи почти полностью забронировали элитные рестораны на новогоднюю ночь

Выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин начнутся с 1 января 2023 года. В правительстве РФ утвердили порядок его назначения и выплаты.

Новое пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки: средства будут предоставлять с учетом материального положения конкретной семьи. Адресную поддержку получат родители, которые воспитывают порядка 10 миллионов детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика