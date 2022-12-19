Единое пособие на детей и для беременных женщин начнут выплачивать с 1 января 2023 года

Выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин начнутся с 1 января 2023 года. В правительстве РФ утвердили порядок его назначения и выплаты.

Новое пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки: средства будут предоставлять с учетом материального положения конкретной семьи. Адресную поддержку получат родители, которые воспитывают порядка 10 миллионов детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.