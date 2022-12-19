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Общество

Эксперты рассказали, сколько россияне готовы потратить на празднование Нового года

Эксперты рассказали, сколько россияне готовы потратить на празднование Нового года

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Чтобы отметить Новый год россияне готовы потратить в среднем 17,5 тысячи рублей на человека, однако в эту сумму не включены подарки. Такой опрос провел один из интернет-ресурсов.

Расходы у жителей РФ в этом году скромнее по сравнению с 2021 годом, сообщили исследователи. При этом мужчины планируют более роскошный новогодний бюджет, чем женщины.

Самые большие праздничные расходы в Москве, Самаре, Уфе и Екатеринбурге. А сэкономить решили жители Волгограда, Нижнего Новгорода и Перми. Как выяснилось, больше половины опрошенных не планируют тратить конкретную сумму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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