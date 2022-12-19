В России перед Новым годом активизировались мошенники

Перед Новым годом в России активизировались мошенники. Увеличилось число подобных инцидентов при вызове аниматоров, оформлении ски-пасса на горнолыжные курорты, покупок в интернет-магазинах и при заказе курьера. Об этом сообщили эксперты по кибербезопаснсти.

Помимо сайтов-двойников используется и рассылка сообщений якобы от магазинов или государственных служб. Мошенники предлагают перейти по фишинговой ссылке, где нужно предоставить персональные данные ради подарочных бонусов или выплат от государства. А затем со счетов граждан списываются деньги.

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