Россияне начали массово скупать медицинские маски

В России вновь начали массово скупать маски. Резкий рост спроса отмечают именно в последние дни.

По данным одного из маркетплейсов, за последнюю неделю количество покупок защитных средств по стране увеличилось на 50%. Причем в некоторых регионах число заказов выросло еще больше. Так, на первом месте оказался Санкт-Петербург – 142%, на втором месте – Москва, на третьем – Краснодарский край.

Специалисты связывают это с ухудшением эпидобстановки и увеличением числа зарегистрированных случаев гриппа и ОРВИ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.