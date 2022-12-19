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Общество

В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ

В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ

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В России предложили поменять систему оплаты жилищно-коммунальных услуг. Деньги предполагается не переводить сразу управляющим компаниям, а перечислять на специально созданные счета.

По словам авторов идеи, так будет легче контролировать использование средств. Совет дома сначала сможет проверить, все ли услуги людьми получены, и только потом переправлять их управляющим компаниям.

Идею предложили в фонде "Институт экономики города", ее поддерживают в Госдуме и уже в 2023 году могут внести на рассмотрение. Выбирать такой способ жильцы смогут по желанию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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